Візит Зеленського до США, атака на цивільне судно у Чорному морі. Головне за 28 липня 2026

Дайджест новин 28 липня 2026 року

Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. РФ вдарила по цивільному судну у Чорному морі. Сенат США погодив санкції, які вдарять по покупцях російської нафти

«Главком» склав добірку головних подій 28 липня.

Візит Зеленського до США

Зеленський провів зустріч з Трампом 28 липня в Овальному кабінеті фото: Getty Images

Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Сторони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію команд. Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала зустріч плідною.

Зокрема, Кирило Буданов наголосив, що делегації «домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях».

Також Володимир Зеленський зустрівся з лідером Фінляндії Александром Стуббом у США. «Ми обговорили дипломатію. Готуємося до важливих зустрічей у серпні. Дякую, Алексе!», – сказав український президент.

До того ж Зеленський провів зустріч з командою оборонної компанії Lockheed Martin у США.

Сенат США погодив санкції, які вдарять по покупцях російської нафти

Двопартійна група сенаторів США досягла згоди щодо остаточного тексту законопроєкту, який передбачає нові санкції проти Росії та Ірану. Документ надає президенту США Дональду Трампу додаткові повноваження для економічного тиску на країни, що купують російські енергоносії.

РФ вдарила по цивільному судну у Чорному морі

Внаслідок атаки на судні зафіксовано задимлення фото: Одеська ОВА

Російські окупанти завдали чергового удару по цивільному судну в акваторії Чорного моря сьогодні, 28 липня. Під атаку потрапив корабель під прапором Ліберії, який перебував на рейді без екіпажу та вантажу.

Росіяни атакували рятувальників на Дніпропетровщині та Запоріжжі

На Дніпропетровщині під повторний обстріл РФ потрапили рятувальники ДСНС фото: ДСНС

У Марганці Дніпропетровської області російські війська повторно атакували рятувальників, які прибули ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Внаслідок першої атаки загорілася вантажівка. Під час гасіння пожежі російські війська завдали повторного удару по місцю роботи надзвичайників.

Також у Запорізькому районі російські війська атакували рятувальників під час ліквідації пожежі.

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