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ЮНЕСКО підтвердило статус трьох українських пам'яток, що перебувають під загрозою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ЮНЕСКО підтвердило статус трьох українських пам'яток, що перебувають під загрозою
Комітет ЮНЕСКО визнав, що російська агресія й надалі загрожує Софії Київській, історичним центрам Львова та Одеси
фото з відкритих джерел

Комітет вкотре звернувся до Росії із закликом не завдавати шкоди українській культурній спадщині

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО залишив три українські об'єкти у Списку всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою.

Йдеться про Софію Київську та Києво-Печерську лавру, історичний центр Львова й історичний центр Одеси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ.

У МЗС зазначили, що рішення ухвалили 22 липня під час 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пусані. «Комітет консенсусом ухвалив рішення залишити три українські об'єкти всесвітньої спадщини у Списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою, визнавши, що триваюча збройна агресія Російської Федерації і надалі становить безпосередню загрозу для їхньої видатної універсальної цінності, автентичності та цілісності», – повідомили у відомстві.

За інформацією МЗС, під час розгляду питання Комітет врахував оновлені дані України про пошкодження, завдані останніми російськими ракетними та дроновими ударами по об'єктах культурної спадщини Києва, Львова й Одеси, а також результати моніторингових місій ЮНЕСКО та ІКОМОС.

У відомстві наголосили, що рішення має важливе політичне значення. «Важливість зазначених рішень полягає, зокрема, у визначенні причини загрози об'єктам – повномасштабному вторгненні Російської Федерації в Україну, а також у засудженні триваючої повномасштабної агресії РФ проти України», – заявили у МЗС.

Також Комітет вкотре звернувся до Росії із закликом не завдавати шкоди українській культурній спадщині. «Комітет вчергове закликав РФ утриматися від будь-яких дій, які можуть завдати прямої чи непрямої шкоди об'єктам, їхнім буферним зонам та більш широкому оточенню, а також культурній спадщині в Україні загалом», – йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що Комітет позитивно оцінив заходи України із захисту та збереження об'єктів культурної спадщини в умовах війни, а також підтримку з боку ЮНЕСКО та міжнародних партнерів. «Збереження трьох українських об'єктів у Списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою, забезпечує застосування посилених механізмів міжнародного моніторингу, сприяє мобілізації міжнародної технічної, експертної та фінансової допомоги», – підсумували у МЗС.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські війська здійснили комбінований удар по Києву балістичними та крилатими ракетами. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала територія Києво-Печерської лаври, де виникла масштабна пожежа.

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Теги: Київ Одеса Львів ЮНЕСКО

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