ЮНЕСКО підтвердило статус трьох українських пам'яток, що перебувають під загрозою
Комітет вкотре звернувся до Росії із закликом не завдавати шкоди українській культурній спадщині
Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО залишив три українські об'єкти у Списку всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою.
Йдеться про Софію Київську та Києво-Печерську лавру, історичний центр Львова й історичний центр Одеси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ.
У МЗС зазначили, що рішення ухвалили 22 липня під час 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пусані. «Комітет консенсусом ухвалив рішення залишити три українські об'єкти всесвітньої спадщини у Списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою, визнавши, що триваюча збройна агресія Російської Федерації і надалі становить безпосередню загрозу для їхньої видатної універсальної цінності, автентичності та цілісності», – повідомили у відомстві.
За інформацією МЗС, під час розгляду питання Комітет врахував оновлені дані України про пошкодження, завдані останніми російськими ракетними та дроновими ударами по об'єктах культурної спадщини Києва, Львова й Одеси, а також результати моніторингових місій ЮНЕСКО та ІКОМОС.
У відомстві наголосили, що рішення має важливе політичне значення. «Важливість зазначених рішень полягає, зокрема, у визначенні причини загрози об'єктам – повномасштабному вторгненні Російської Федерації в Україну, а також у засудженні триваючої повномасштабної агресії РФ проти України», – заявили у МЗС.
Також Комітет вкотре звернувся до Росії із закликом не завдавати шкоди українській культурній спадщині. «Комітет вчергове закликав РФ утриматися від будь-яких дій, які можуть завдати прямої чи непрямої шкоди об'єктам, їхнім буферним зонам та більш широкому оточенню, а також культурній спадщині в Україні загалом», – йдеться в повідомленні.
У МЗС додали, що Комітет позитивно оцінив заходи України із захисту та збереження об'єктів культурної спадщини в умовах війни, а також підтримку з боку ЮНЕСКО та міжнародних партнерів. «Збереження трьох українських об'єктів у Списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою, забезпечує застосування посилених механізмів міжнародного моніторингу, сприяє мобілізації міжнародної технічної, експертної та фінансової допомоги», – підсумували у МЗС.
Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські війська здійснили комбінований удар по Києву балістичними та крилатими ракетами. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала територія Києво-Печерської лаври, де виникла масштабна пожежа.
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