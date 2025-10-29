Головна Одеса Новини
Окупанти атакували критичну інфраструктуру Одещини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Громадяни залишились без світла та води

У ніч на 29 жовтня російські терористи атакували Одещину. За попередніми даними, у регіоні пролунали численні вибухи, працювала ППО. Про це пише «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

За повідомленням «Суспільного», Росія атакувала критичну інфраструктуру в Подільську на Одещині. Внаслідок удару у місті зникло електропостачання та в деяких районах вода. Також повідомляється, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про ліквідацію наслідків ударів по енергетичних об’єктах України. «В принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, в Шостці, найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа, від завтра», – зазначив глава держави.

До слова, The Economist повідомляє, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів.

Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя

Головна мета Путіна – спровокувати масову еміграцію й паніку. Саме для цього РФ майже кожного дня атакує об'єкти енергетичної інфраструктури та газосховища. Російський диктатор зараз діє більш цинічно та жорстоко, адже не може досягти бажаних цілей війни.

Водночас через нещодавні атаки Росії на енергетичну структуру України, генератори та зарядні станції зросли в ціні. Цього жовтня в порівнянні рік до року ціни зросли на 60%.

Державна податкова служба України (ДПС) звернулася до українських магазинів, які продають пристрої резервного живлення за підвищеними цінами, щоб ті припинили штучне підняття вартості на техніку. 

Одещина

