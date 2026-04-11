Внаслідок атаки на Одесу є загиблі: влада поділилася деталями

Через російську атаку суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура

Чергова нічна атака на Одесу призвела до людських жертв та значних руйнувань цивільної інфраструктури. Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок влучання у житловий сектор загинуло двоє людей. Ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні під наглядом медиків. Про це пише «Главком».

Руйнування зафіксовані на багатьох локаціях: пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків, будівлю дитячого садка, гуртожиток та заклади харчування. У житлових спорудах вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Окрім житлового фонду, під ударом опинилися і об’єкти інфраструктури міста.

Наслідки ударів по Одесі фото: Одеська МВА

З ночі на місцях влучань працюють комунальні служби, які розчищають території та проводять першочерговий ремонт покрівель і вікон. Для допомоги громадянам розгорнуто мобільний оперативний штаб. Там мешканці пошкоджених будинків можуть оформити документи на отримання допомоги з міського бюджету та подати заявки на компенсації за державною програмою «єВідновлення».

Раніше повідомлялося, що зранку 10 квітня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання дрона зафіксовано пошкодження резервуару з олією. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника обласної військової адміністрації, удар прийшовся по території одного з портів регіону. Ураження резервуару призвело до розливу продукції, проте катастрофічних наслідків вдалося уникнути.

Нагадаємо, майже всю ніч російська армія била по Одесі безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

«Главком» писав, що уночі 9 квітня російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури. Також увечері 8 квітня російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини.