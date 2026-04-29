Олійна пляма в морі біля Одеси розтягнулась на тисячі кілометрів

Площа нафтової плями біля Одеси за добу зросла у 20 разів

Ситуація у північно-західній частині Чорного моря стрімко погіршується. За останню добу площа забруднення невідомими нафтопродуктами збільшилася з 40 км² до майже 800 км², охоплюючи нові ділянки акваторії та наближаючись до Одеського узбережжя. Про це повідомив відомий еколог та голова об'єднання «Зелений лист» Владислав Балінський, посилаючись на останні дані супутникового моніторингу, інформує «Главком».

Владислав Балінський зазначає, що напередодні фахівці фіксували пляму площею близько 40 км², яка була «притиснута» до берега між Чорноморськом та Одесою. Проте зміна погодних умов – сильний південно-західний вітер із поривами – спричинила різке розширення забруднення.

Станом на зараз ситуація така:

Станом на 28 квітня супутники зафіксували забруднення на території 793 км². Напрямок: Пляма розтягнулася на північ та північний схід – у бік Очакова та Дніпровсько-Бузького лиману.

У районі 411-ї батареї в Одесі вода вже набула характерного зеленувато-жовтого забарвлення.

Місце забруднення у Чорному морі фото: супутникові знімки

Еколог наголошує, що реальна площа може бути ще більшою, оскільки частина акваторії наразі закрита хмарами, що заважає супутниковій зйомці.

За словами Балінського, це вже третій масштабний витік олії чи нафтопродуктів за останній час. Найбільше страждає морська фауна, для якої плівка на поверхні води є смертельною.

Яку загрозу несе

Директорка Greenpeace Україна Наталія Гозак зауважує, що масштаб шкоди залежить від того, куди саме потрапила олія. Екологиня каже, що у холодній воді олія поводиться інакше: вона не лише вбиває птахів, обволікаючи їхнє пір'я, а й зазнає хімічних змін.

«У морі через низьку температуру відбуваються процеси полімеризації. Олія стає густішою, важчою і опускається на дно, де може залишатися дуже довго. У такому стані вона певною мірою нагадує нафту. Ми вже бачили трагічні наслідки в Одесі – загибель сотень птахів. Це інтенсивний і дуже важкий удар по екосистемі», – розповідає Наталія Гозак.

«Главком» писав, що внаслідок ворожої атаки по порту «Південний» на Одещині сталося загоряння контейнерів із борошном та рослинною олією. У результаті продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси.

Для недопущення подальшого поширення забруднення портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень. До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з водної поверхні. Акваторію порту «Південний» тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії.

Нагадаємо, в Одесі у районі пляжів Дельфін та Ланжерон було виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.