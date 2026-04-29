Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Олійна пляма в морі біля Одеси розтягнулась на тисячі кілометрів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Олійна пляма у Чорному морі
фото: Владислав Балінський/facebook

Площа нафтової плями біля Одеси за добу зросла у 20 разів

Ситуація у північно-західній частині Чорного моря стрімко погіршується. За останню добу площа забруднення невідомими нафтопродуктами збільшилася з 40 км² до майже 800 км², охоплюючи нові ділянки акваторії та наближаючись до Одеського узбережжя. Про це повідомив відомий еколог та голова об'єднання «Зелений лист» Владислав Балінський, посилаючись на останні дані супутникового моніторингу, інформує «Главком».

Владислав Балінський зазначає, що напередодні фахівці фіксували пляму площею близько 40 км², яка була «притиснута» до берега між Чорноморськом та Одесою. Проте зміна погодних умов – сильний південно-західний вітер із поривами – спричинила різке розширення забруднення. 

Станом на зараз ситуація така:

  • Площа забруднення: Станом на 28 квітня супутники зафіксували забруднення на території 793 км².
  • Напрямок: Пляма розтягнулася на північ та північний схід – у бік Очакова та Дніпровсько-Бузького лиману.
  • Одеса під ударом: У районі 411-ї батареї в Одесі вода вже набула характерного зеленувато-жовтого забарвлення.
Місце забруднення у Чорному морі
фото: супутникові знімки

Еколог наголошує, що реальна площа може бути ще більшою, оскільки частина акваторії наразі закрита хмарами, що заважає супутниковій зйомці.

За словами Балінського, це вже третій масштабний витік олії чи нафтопродуктів за останній час. Найбільше страждає морська фауна, для якої плівка на поверхні води є смертельною.

Яку загрозу несе 

Директорка Greenpeace Україна Наталія Гозак зауважує, що масштаб шкоди залежить від того, куди саме потрапила олія. Екологиня каже, що у холодній воді олія поводиться інакше: вона не лише вбиває птахів, обволікаючи їхнє пір'я, а й зазнає хімічних змін.

«У морі через низьку температуру відбуваються процеси полімеризації. Олія стає густішою, важчою і опускається на дно, де може залишатися дуже довго. У такому стані вона певною мірою нагадує нафту. Ми вже бачили трагічні наслідки в Одесі – загибель сотень птахів. Це інтенсивний і дуже важкий удар по екосистемі», – розповідає Наталія Гозак.

«Главком» писав, що внаслідок ворожої атаки по порту «Південний» на Одещині сталося загоряння контейнерів із борошном та рослинною олією. У результаті продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси.

Для недопущення подальшого поширення забруднення портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень. До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з водної поверхні. Акваторію порту «Південний» тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії.

Нагадаємо, в Одесі у районі пляжів Дельфін та Ланжерон було виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.

Читайте також:

Теги: Одеса Чорне море екологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua