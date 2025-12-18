Головна Одеса Новини
Росія атакувала Одещину безпілотниками: є постраждалі

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Росія атакувала Одещину безпілотниками: є постраждалі
фото з відкритих джерел

В Одеському районі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури

Вночі 18 грудня російські окупанти вдарили безпілотниками по Одещині. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає «Главком».

За інформацією Кіпера, внаслідок чергового обстрілу Одеського району ворожими безпілотниками зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, ударною хвилею вибило скло у дев’ятиповерховому житловому будинку та будівлі навчального закладу. Пожеж на місцях влучань не виникло.

За останніми даними, поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро людей. Шістьом із них медики надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події. Ще одну особу у стані середньої тяжкості було доставлено до лікарні для подальшого лікування.

«Главком» писав, що у ніч на 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Писали, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Як відомо, у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей. 

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

Крім того, у ніч проти 24 листопада РФ завдала удару по півдню Одещини. Внаслідок чого на судні виникло загорання. 

За даними влади, росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів. 

За попередньою інформацією, від атаки постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям. Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.

