Негода в Одесі: місто підтоплює у декілької районах

Одесу підтоплює після злив, рух ускладнений, найбільше постраждали Київський та Пересипський райони

В Одесі через значні опади, спричинені штормовим попередженням, зафіксовано підвищення рівня води, що значно ускладнило рух на дорогах міста. Найбільше підтоплення спостерігається у двох районах міста: Київському та Пересипському. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Голова ОВА закликав одеситів та гостей міста до обачності та уникати пересування підтопленими ділянками. Також містян закликають стежити за офіційними повідомленнями та змінами погодних умов.

Через погіршення погодних умов, що ускладнюють пересування та можуть впливати на електропостачання, в Одесі та області продовжують працювати «Пункти незламності».

Там мешканці можуть отримати необхідну допомогу, зігрітися та зарядити електронні пристрої. Адреси найближчих пунктів доступні в застосунку «Дія» — їх можна знайти навіть без зв’язку та інтернету.

Нагадаємо, Одеська міська влада, посилаючись на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, оголосила штормове попередження (І рівня, жовтого) через погіршення погодних умов. Очікується значний дощ у найближчі 1−2 години, який збережеться до кінця дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мерію Одеси.

Мерія Одеси закликає мешканців та гостей міста бути максимально пильними. Через сильний поривчастий вітер та дощ існує ризик падіння гілок та обриву кабелів. Одеситів закликають обмежити переміщення містом, особливо літнім особам, дітям та вагітним жінкам. Не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач та на решітках дощоприймачів.