Російських військових, які в липні атакували Одесу ракетами «Онікс», ідентифіковано
Ракети запускає береговий ракетний комплекс «Бастіон» і українській ППО дуже важко їх збити
Командирів російської бригади в Криму, яка у липні обстрілювала Одесу гіперзвуковими ракетами «Онікс», ідентифіковано. Відповідне розслідування опублікувало «Телебачення Торонто».
Наслідки цих обстрілів – зруйновані житлові будинки та історичні пам'ятки, вбиті та поранені мирні мешканці, знищені сотні тисяч тон зерна.
Ракети запускає береговий ракетний комплекс «Бастіон» і українській ППО дуже важко їх збити.
Комплекси «Бастіон» – потужна та доволі рідкісна розробка. Російська пропаганда зараховує їх до категорії «аналоговнєт». У Криму вони стоять на озброєнні тільки 15 окремої бригади берегової оборони.
Організовували роботу комплексів «Бастіон» підполковник Олексій Щербак, Олександр Мямлін, Олексій Вавілов.
У ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.
Унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.
Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.
До слова, у ніч проти 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Київську область за допомогою безпілотників. В області був зафіксований рух ворожих дронів, тому на території регіону працює ППО.
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