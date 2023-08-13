Російських військових, які в липні атакували Одесу ракетами «Онікс», ідентифіковано

Підполковник Олексій Щербак – один із військових злочинців, що обстрілювали Одесу

Ракети запускає береговий ракетний комплекс «Бастіон» і українській ППО дуже важко їх збити

Командирів російської бригади в Криму, яка у липні обстрілювала Одесу гіперзвуковими ракетами «Онікс», ідентифіковано. Відповідне розслідування опублікувало «Телебачення Торонто».

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Наслідки цих обстрілів – зруйновані житлові будинки та історичні пам'ятки, вбиті та поранені мирні мешканці, знищені сотні тисяч тон зерна.

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Ракети запускає береговий ракетний комплекс «Бастіон» і українській ППО дуже важко їх збити.

Комплекси «Бастіон» – потужна та доволі рідкісна розробка. Російська пропаганда зараховує їх до категорії «аналоговнєт». У Криму вони стоять на озброєнні тільки 15 окремої бригади берегової оборони.

Організовували роботу комплексів «Бастіон» підполковник Олексій Щербак, Олександр Мямлін, Олексій Вавілов.

У ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

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Унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

До слова, у ніч проти 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Київську область за допомогою безпілотників. В області був зафіксований рух ворожих дронів, тому на території регіону працює ППО.