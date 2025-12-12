Туреччина відреагувала на удар по своєму судну у порту Чорноморська

Постраждалих внаслідок російського удару серед громадян Туреччини немає

Туреччина виступила із закликом до негайної деескалації після того, як під час російської атаки на порт Чорноморськ 12 грудня було уражено судно, що належить турецькій компанії. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Туреччини, передає «Главком».

У відомстві наголосили, що цей інцидент лише підтверджує обґрунтованість попередніх застережень Анкари щодо небезпеки для морської навігації, спричиненої поширенням бойових дій між Росією та Україною на акваторію Чорного моря.

За попередніми даними, члени екіпажу та водії вантажівок, які перебували на борту ураженого судна, були оперативно евакуйовані. Постраждалих серед громадян Туреччини немає. Генеральне консульство Туреччини в Одесі продовжує стежити за ситуацією та надає необхідну підтримку своїм громадянам.

Анкара рішуче закликала сторони конфлікту до негайної деескалації. Туреччина заявила про нагальну необхідність досягнення домовленостей, які гарантували б безпеку судноплавства у Чорному морі, а також вимагала припинити удари по портовій та енергетичній інфраструктурі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки було уражено цивільне судно, яке належить турецькій поромній компанії Cenk Shipping RoRo. 8 жовтня вона почала рейси між турецьким Карасу та портами Одеси.

До слова, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Російська Федерація продовжує затягувати війну проти України, використовуючи балістичні ракети для ураження цивільних цілей. За його словами, триває робота, аби у Москві перестало домінувати бажання воювати.

«Важливо, щоб у таких умовах у світу залишались правильні орієнтири: хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром, хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни. Я дякую всім у світі, хто старається поширювати реальну інформацію і хто не дозволяє російській пропаганді впливати на політичні рішення», – пояснив він.