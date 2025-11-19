Головна Скотч Життя
У Стамбулі оштрафовано кафе за вимогу сплатити шматочок лимона до чаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Кафе оштрафували на 38 тис. лір за виставлення рахунку за шматочок лимона
У Стамбулі стягнення додаткової оплати за лимон визнали незаконним

Власника популярної кав'ярні в Стамбулі було оштрафовано на значну суму – майже 38 тис. турецьких лір (близько $900 ) – після того, як його заклад виставив клієнту окремий рахунок за звичайний шматочок лимона до чаю. Про це пише «Главком» із посиланням на Onedio.

Інцидент викликав широкий резонанс у соціальних мережах, що призвело до втручання Міністерства торгівлі Туреччини. 

Скандал спалахнув після того, як клієнти кав'ярні, розташованої в районі Кузгунджук, опублікували в мережі фотографію свого чека. Загальна сума рахунку становила 2260 лір ($53). У чеку окремим пунктом фігурував додатковий шматочок лимона вартістю 10 лір ($0,24).

Лимон до чаю включили в рахунок відвідувача
Лимон до чаю включили в рахунок відвідувача

Це викликало обурення, оскільки в турецькій культурі гостинності та ресторанному бізнесі лимон до чаю або води зазвичай подається безкоштовно. Крім того, у багатьох закладах гостям можуть безкоштовно долити кілька чашок чаю. 

Після публічного розголосу Міністерство торгівлі Туреччини негайно розпочало перевірку. Внаслідок інспекції у кав'ярні було виявлено 12 порушень Положення про цінники. На власника було накладено штраф у розмірі, близькому до 38 тис. лір. Крім того, заклад зобов'язали надати квитанції щодо продажу чотирьох видів напоїв за останні три місяці для подальшого аналізу ціноутворення.

Нагадаємо, у Туреччині, особливо у великих містах таких як Стамбул та Ізмір, поглиблюється водна криза. Рівень заповнюваності гребель, що постачають воду найбільшим агломераціям країни, значно скоротився за останні місяці.

