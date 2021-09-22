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    У центрі Одеси чоловіки влаштували бої на милицях (фото)

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    Чоловік у темному кілька разів ударив супротивника милицею по голові - У центрі Одеси чоловіки влаштували бої на милицях (фото)
    Чоловік у темному кілька разів ударив супротивника милицею по голові
    Фото скріншот відео

    Користувачі мережі припустили, що билися жебраки

    У центрі Одеси, на вул. Катерининській, два чоловіки влаштували бійку милицями. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Ху**ая Одесса».

    Очевидно у вуличних боях брали участь чоловіки, які жебракують. Адже в одного з чоловіків в темному одязі з пакетом, на шиї була табличка.

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    У центрі Одеси чоловіки влаштували бої на милицях (фото)
    У центрі Одеси чоловіки влаштували бої на милицях (фото)

    Чоловік у темному кілька разів ударив супротивника милицею по голові.

    Інтернет-користувачі припустили, що билися жебраки. «Милиці не поділили, чия сьогодні черга», – написала Оксана.

    «А він (у синьому костюмі з табличкою милостині на грудях) непогано скаче, як для чувака на милицях...», – пожартував користувач Dimond.

    «Чудесне зцілення!» – покепкував Павло.

    Нагадаємо, в Одесі з монументу «Невідомому матросу» на Алеї слави охоронці Муніципальної варти та поліція зняли оголеного чоловіка.

    До слова, у Києві нетверезі чоловіки влаштували масову бійку в парку Перемоги.

    Також, нардепи Тищенко та Гео Лерос влаштували «танці» у Верховній Раді.

    Теги: бійка чоловік Одесса
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    У центрі Одеси чоловіки влаштували бої на милицях (фото)