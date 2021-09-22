У центрі Одеси чоловіки влаштували бої на милицях (фото)

Чоловік у темному кілька разів ударив супротивника милицею по голові

Користувачі мережі припустили, що билися жебраки

У центрі Одеси, на вул. Катерининській, два чоловіки влаштували бійку милицями. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Ху**ая Одесса».

Очевидно у вуличних боях брали участь чоловіки, які жебракують. Адже в одного з чоловіків в темному одязі з пакетом, на шиї була табличка.

Чоловік у темному кілька разів ударив супротивника милицею по голові.

Інтернет-користувачі припустили, що билися жебраки. «Милиці не поділили, чия сьогодні черга», – написала Оксана.

«А він (у синьому костюмі з табличкою милостині на грудях) непогано скаче, як для чувака на милицях...», – пожартував користувач Dimond.

«Чудесне зцілення!» – покепкував Павло.

Нагадаємо, в Одесі з монументу «Невідомому матросу» на Алеї слави охоронці Муніципальної варти та поліція зняли оголеного чоловіка.

До слова, у Києві нетверезі чоловіки влаштували масову бійку в парку Перемоги.

Також, нардепи Тищенко та Гео Лерос влаштували «танці» у Верховній Раді.