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    «Укрзалізниця» змінила розклад низки поїздів через ремонтні роботи (перелік)

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    У зв&rsquo;язку з плановими колійними роботами на дільниці Коростень &ndash; Тетерів буде змінено час прибуття низки поїздів - «Укрзалізниця» змінила розклад низки поїздів через ремонтні роботи (перелік)

    У зв’язку з плановими колійними роботами на дільниці Коростень – Тетерів буде змінено час прибуття низки поїздів

    Фото з відкритих джерел

    Ремонтні роботи триватимуть до 24 травня

    «ПАТ «Укрзалізниця» змінила розклад ряду поїздів у зв'язку з ремонтом шляхів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «У зв’язку з плановими колійними роботами на дільниці Коростень – Тетерів з 07:00 17 травня до 19:00 24 травня буде змінено час прибуття низки поїздів», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, це стосується розкладів по наступних станціях:

    По ст. Здолбунів:

    • №17 +16 хв;
    • №149/129, №7, №87/127, №5, №57 по +18 хв;
    • №1, №743 по +20 хв;
    • №3 +22 хв;
    • №91 +25 хв;
    • №15 +28 хв;
    • №749 +28 хв., далі розкладом регіональної філії «Львівська залізниця» зі скороченням запізнення.

    По ст. Ворожба: №46 +20 хв., далі розкладом регіональної філії «Південна залізниця» зі скороченням запізнення.

    По ст. Гребінка:

    • №16/2 +22 хв;
    • №18 +15 хв. (в добу 17, 18, 19.05), +37 хв. (в добу 20, 21, 22, 23, 24.05) далі розкладом регіональної філії «Південна залізниця» зі скороченням запізнення.

    По ст. Київ-Пасажирський:

    • №44/244 +10 хв;
    • №98 +15 хв;
    • №750 +30 хв;
    • №92 +27 хв. (в добу 17, 18, 19.05), +55 хв. (в добу 20, 21, 22, 23, 24.05);
    • №8 +64 хв. (в добу 19.05 +20 хв.).

    По ст. Дарниця: №744 +43 хв. (в добу 19.05 +20 хв.);

    По ст. Львів: №743 +20 хв.

    До слова, у неділю в мережі зʼявилося відео повені у вагоні «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші міжнародні поїзди в Європу.

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    Теги: Укрзалізниця потяг залізниця ремонт Україна
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