Удар дронами по Одещині: є влучання та постраждалі (фото)

У порту зруйновано ангар із зерновими

У ніч на 24 липня російські окупанти продовжили тероризувати Одещину.

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Майже чотиригодинн атаку дронами Shahed-136 бул спрямована по портовій інфраструктурі Дуная. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Три дрони знищено силами протиповітряної оборони.

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«Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано», – йдеться в повідомленні ОК «Південь».

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фото: ОК «Південь»

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих працівників порту, але інформація ще уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 24 липня в Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО.

У ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

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Унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.