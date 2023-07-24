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Удар дронами по Одещині: є влучання та постраждалі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар дронами по Одещині: є влучання та постраждалі (фото)
Завдано удару по портовій інфраструктурі Дуная
фото: ОК «Південь»

У порту зруйновано ангар із зерновими

У ніч на 24 липня російські окупанти продовжили тероризувати Одещину.

Майже чотиригодинн атаку дронами Shahed-136 бул спрямована по портовій інфраструктурі Дуная. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Три дрони знищено силами протиповітряної оборони.

«Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано», – йдеться в повідомленні ОК «Південь».

4 фото
На весь екран
фото: ОК «Південь»

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих працівників порту, але інформація ще уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 24 липня в Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО.

У ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Теги: росія окупанти війна Одещина безпілотник

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