На Одещині затримано начальника відділу ТЦК на хабарі

За злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна

Підозрюваний за дві тисячі доларів обіцяв врегулювати питання військового обліку

На Одещині поліція та СБУ затримали начальника одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, посадовець вимагав від громадянина дві тис доларів США за повне врегулювання питань військового обліку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Начальник районного відділу ТЦК та СП обіцяв громадянину за хабар сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі та надання відстрочки від призову під час мобілізації.

При цьому фігурант прямо заявив, що без передачі обумовленої суми вирішення питання буде неможливим.

Слідчі ГУНП в Одеській області та співробітники УСБУ задокументували злочин та затримали посадовця у середмісті Одеси після того, як він одержав усю суму двома частинами. У якості речових доказів вилучено гроші та відповідну документацію.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з країною-агресором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, посадовець є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і фінансує російський бюджет у вигляді сплати «податків». За матеріалами справи, у 2023 році це підприємство було зареєстровано за законодавством РФ. При цьому викритий правоохоронець володіє у ньому 50% статутного капіталу.