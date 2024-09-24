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В Одесі пролунали вибухи: що відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Одесі пролунали вибухи: що відомо
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога була оголошена о 22:29

В Одесі о 22:54 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє Суспільне. 

Повітряні сили попереджали про ракети в напрямку Одеси.

Повітряна тривога на Одещині триває з 22:29.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

В Одесі пролунали вибухи: що відомо фото 1
скриншот: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова. Зокрема, прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів росіян відомо про щонайменше п’ятьох поранених у тяжкому стані. Наразі ця цифра зросла до 15. Також відомо про трьох загиблих. Наразі триває розбір завалів.

Також Ігор Терехов повідомив, що багатоповерхівка, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни.

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Теги: окупанти тривога Одеса вибух обстріл ракетна атака

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