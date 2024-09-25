Масована атака на Запоріжжя: відео рятувальної операції

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено

Кількість постраждалих унаслідок масованих авіаударів по Запоріжжю, завданих окупантами вчора ввечері, збільшилася до семи. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

24 вересня після 21:00 окупаційна армія завдала серію авіаударів по місту Запоріжжя. У результаті семеро людей були поранені, троє з них – у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися.

У ході ліквідації наслідків з-під завалів врятовано одного чоловіка. Станом на 23:55 пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.

Усього до ліквідації залучались 35 рятувальників та вісім одиниць техніки.

😢24 вересня після 21:00 окупаційна армія нанесла серію авіаударів по місту Запоріжжя.



Внаслідок масованих авіаударів по обласному центру - 7 людей отримали травми. pic.twitter.com/fN1GZY4jpN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2024

Нагадаємо, що ввечері 24 вересня у Запоріжжі пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, удар був завданий керованими авіабомбами. Раніше повідомлялося про шістьох поранених.