Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на Запоріжжя: відео рятувальної операції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака на Запоріжжя: відео рятувальної операції
Наслідки обстрілу Запоріжжі ввечері 24 вересня, 2024 р.
фото: Іван Федоров/Telegram

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено

Кількість постраждалих унаслідок масованих авіаударів по Запоріжжю, завданих окупантами вчора ввечері, збільшилася до семи. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

24 вересня після 21:00 окупаційна армія завдала серію авіаударів по місту Запоріжжя. У результаті семеро людей були поранені, троє з них – у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися.

У ході ліквідації наслідків з-під завалів врятовано одного чоловіка. Станом на 23:55 пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.

Усього до ліквідації залучались 35 рятувальників та вісім одиниць техніки.

Нагадаємо, що ввечері 24 вересня у Запоріжжі пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, удар був завданий керованими авіабомбами. Раніше повідомлялося про шістьох поранених.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя війна обстріл рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«За підпали майна військових чи залізниці, злочинці можуть отримати строк аж до пожиттєвого»
Що робити з паліями військових авто?
15 вересня, 07:41
Руслан Панезьоров: «Росія – це гопник. Вийшло захопити Крим, частину Донбасу, чому зупинятися?»
Як зупинити Росію? Герой України дав пораду українцям
10 вересня, 11:09
Літня жінка ледве ходить, доглядати її фактично нема кому, проте виїздити вона не бажає
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Зеленський уперше порушив питання про наступ на території РФ на початку 2024 року
Politico: Залужний виступав проти операції ЗСУ на Курщині
17 вересня, 14:27
Військовослужбовець заплатить 20 тис. грн за проведення судових експертиз зброї та боєприпасів
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
19 вересня, 08:06
Вступ України в НАТО. Словацький міністр лякає «новими конфліктами»
Вступ України в НАТО. Словацький міністр лякає «новими конфліктами»
18 вересня, 23:38
У місті Торопець Тверської області в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа
Пожежа в Торопці триває вже другу добу: нові супутникові знімки
19 вересня, 22:02
З огляду на темпи мобілізації, навряд чи зараз є можливість встановити якісь конкретні терміни служби
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію
22 вересня, 18:57
Ярослав Мельник заявив, що сталося повернення територій, які були втрачені з проголошенням незалежності України у 1991 році
Герой України пояснив, чому Курська операція пішла на користь ЗСУ
Сьогодні, 07:30

Події в Україні

Масована атака на Запоріжжя: відео рятувальної операції
Масована атака на Запоріжжя: відео рятувальної операції
Втрати ворога станом на 25 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Герой України пояснив, чому Курська операція пішла на користь ЗСУ
Герой України пояснив, чому Курська операція пішла на користь ЗСУ
Харківська прокуратура показала відео наслідків удару РФ по багатоповерхівці
Харківська прокуратура показала відео наслідків удару РФ по багатоповерхівці
Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про наслідки
Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про наслідки
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
22K
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
15K
У Києві зачиняється один із перших ресторанів McDonald’s
11K
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8921
Правоохоронці провели обшуки в будинку Артема Мілевського (відео)
8746
Росія окупувала місто в Покровському районі: мапи DeepState

Новини

Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
Сьогодні, 07:40
ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель
Сьогодні, 07:16
Радбез ООН, домовленості Зеленського та атаки росіян: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Київщині вночі працювала ППО
Сьогодні, 06:44
Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW
Сьогодні, 06:04
В Україні почнуть іти дощі: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua