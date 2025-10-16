Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Собака як доказ. Труханов опублікував фото своєї присутності в Одесі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Собака як доказ. Труханов опублікував фото своєї присутності в Одесі
Труханов показав свого собаку
фото: Геннадій Труханов/Telegram

Труханов: Одеса, як і завжди, прекрасна зранку!

Ексмер Одеси Геннадій Труханов опублікував фото з собакою у парку Перемоги, щоб підтвердити свою присутність у місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його соцмережі.

Труханов зазначив, що, попри будь-які обставини, ранкова прогулянка з улюбленицею Террі відбулася за планом.

Собака як доказ. Труханов опублікував фото своєї присутності в Одесі фото 1

«Попри будь-які обставини – ранкова прогулянка з улюбленою Террі у парку Перемоги за планом. Одеса, як і завжди, прекрасна зранку!», – написав Труханов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

Після позбавлення Труханова українського громадянства під мерією зібралися протестувальники. Вони вимагали його усунення та створення у місті військової адміністрації.

До слова, виконуючим обов'язки міського голови Одеси став секретар міськради Ігор Коваль.

Читайте також:

Теги: Геннадій Труханов Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міську військову адміністрацію було утворено після відповідної петиції та позбавлення громадянства мера Одеса
Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації
Вчора, 15:38
Настали часи, що за російське громадянство треба страждати
Настали часи, що за російське громадянство треба страждати
Вчора, 11:02
Геннадій Труханов
Кар'єра Труханова. Довідка, яка буде дуже корисною
Вчора, 10:00
Мера Одеси неодноразово звинувачували в нападах на активістів
Ексрегіонал та мер Одеси. Хто такий Геннадій Труханов та чому Зеленський забрав у нього громадянство
14 жовтня, 17:38
Від ДСНС залучались 18 одиниць техніки та 70 вогнеборців
Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі
11 жовтня, 09:42
Кіпер закликав одеситів та гостей міста до обачності
Негода в Одесі: місто підтоплює у декілької районах
4 жовтня, 14:23
Через зливу міський електротранспорт зупинився, тож люди їдуть на таксі
Негода в Одесі: ціни на таксі злетіли до небес
30 вересня, 19:56
Депутатка Одеської міської ради Ольга Квасніцька
«Слуга народу» Квасніцька закликала президента запровадити в Одесі військову адміністрацію
25 вересня, 15:17
Галантерник у 2021 році покинув територію України і до цього часу не повернувся
Суд дозволив заочне слідство щодо одеського бізнесмена Галантерника
19 вересня, 17:09

Фото

Собака як доказ. Труханов опублікував фото своєї присутності в Одесі
Собака як доказ. Труханов опублікував фото своєї присутності в Одесі
Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі
Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі
Атака на Одесу: спалахнула пожежа у складському приміщенні (фото)
Атака на Одесу: спалахнула пожежа у складському приміщенні (фото)
На Одещині спалахнула пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури
На Одещині спалахнула пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури
Удар по Одещині: спалахнула пожежа на радіоринку, пошкоджено будинок
Удар по Одещині: спалахнула пожежа на радіоринку, пошкоджено будинок
Одеса: який вигляд має «Привоз» після масованої атаки (фото)
Одеса: який вигляд має «Привоз» після масованої атаки (фото)

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua