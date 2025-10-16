Собака як доказ. Труханов опублікував фото своєї присутності в Одесі

Труханов: Одеса, як і завжди, прекрасна зранку!

Ексмер Одеси Геннадій Труханов опублікував фото з собакою у парку Перемоги, щоб підтвердити свою присутність у місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його соцмережі.

Труханов зазначив, що, попри будь-які обставини, ранкова прогулянка з улюбленицею Террі відбулася за планом.

«Попри будь-які обставини – ранкова прогулянка з улюбленою Террі у парку Перемоги за планом. Одеса, як і завжди, прекрасна зранку!», – написав Труханов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

Після позбавлення Труханова українського громадянства під мерією зібралися протестувальники. Вони вимагали його усунення та створення у місті військової адміністрації.

До слова, виконуючим обов'язки міського голови Одеси став секретар міськради Ігор Коваль.