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    В Одесі чоловік підстрелив дитину через гамір під вікнами – ЗМІ

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    Чоловік стріляв зі зброї під патрон Флобера - В Одесі чоловік підстрелив дитину через гамір під вікнами – ЗМІ
    Чоловік стріляв зі зброї під патрон Флобера
    Фото з відкритих джерел

    Очевидці кажуть, що поліція не затримала стрільця

    В Одесі чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки, в результаті чого хлопчик отримав поранення ноги. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Одеса Info.

    Подія трапилася на вулиці Генерала Бочарова, 71/3.

    За словами очевидців, чоловік стріляв зі зброї під патрон Флобера. Приїхавши за викликом, співробітники поліції затримувати стрільця не стали.

    Відзначається, що чоловік відкрив вогонь нібито через крики дітей під вікном.

    «Він вийшов їх заспокоїти, вони на нього напали, він вистрілив. Поліція не реагувала на виклик», - йдеться в повідомленні.

    «Він спокійно поїхав на роботу, а у хлопчика пробита нога. На питання, чи могли б вони у нього відібрати зброю або якось убезпечити надалі, поліцейські відповіли: «Ні, міняйте закон», – йдеться у повідомленні.

    Про стан постраждалої дитини не повідомляється.

    Напередодні у цирку під Києвом чоловіки влаштували стрілянину через нестачу місць.

    Крім того, в Одесі дитина отримала опіки від пам’ятника.

    Теги: діти Одеса поліція чоловік стрілянина
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    В Одесі чоловік підстрелив дитину через гамір під вікнами – ЗМІ