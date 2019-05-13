В Одесі демонтували 83 рекламних конструкції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Управління реклами продовжує роботу щодо приведення зовнішньої реклами та вивісок у відповідність до вимог

Управління реклами Одеської міської ради продовжує роботу з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок, розміщених з порушеннями.

З початку травня 2019 року працівниками комунального закладу «Одесреклама» складено 148 актів фіксації порушень розміщення рекламних конструкцій та вивісок на фасадах будівель.

Управлінням реклами винесені приписи про усунення виявлених порушень, згідно з якими співробітники КУ «Одесреклама» справили демонтаж 83-х рекламних конструкцій.

Контроль за дотриманням правил розміщення рекламних конструкцій та вивісок триває.