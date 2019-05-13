В Одесі демонтували 83 рекламних конструкції
-
Розсилка
Управління реклами продовжує роботу щодо приведення зовнішньої реклами та вивісок у відповідність до вимог
Управління реклами Одеської міської ради продовжує роботу з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок, розміщених з порушеннями.
З початку травня 2019 року працівниками комунального закладу «Одесреклама» складено 148 актів фіксації порушень розміщення рекламних конструкцій та вивісок на фасадах будівель.
Управлінням реклами винесені приписи про усунення виявлених порушень, згідно з якими співробітники КУ «Одесреклама» справили демонтаж 83-х рекламних конструкцій.
Читайте також
Контроль за дотриманням правил розміщення рекламних конструкцій та вивісок триває.