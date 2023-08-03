Скандал у Житомирі. Глава ОСББ не пустила дітей з садочка в укриття

За словами директорки садочка, голова ОСББ не впустила їх в укриття, тому що у садочка нібито не укладений договір оренди із будинком

1 серпня під час повітряної тривоги в Житомирі вихованці приватного садочка «Пташки», який розташований за адресою вул. Синельниківська, 14/4, не змогли потрапити в укриття. Директорка садочка Юлія Орлова розповіла «Главкому», що голова ОСББ Оксана Фоміна, яка головує у будинку, де розташований приватний заклад, не впустила дітей та працівників в бомбосховище.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Працівники садочка та вісім дітей спустилися до укриття під час повітряної тривоги, проте воно виявилося зачиненим. За словами Орлової, голова ОСББ Фоміна нібито зачинила його зсередини та вийшла через аварійний вихід, а вже потім почала конфлікт із працівниками садочка.

«Це було (1 серпня – «Главком») під час першої повітряної тривоги. У нас садочок розташований на першому поверсі житлового будинку, і бомбосховище поряд, за ліфтом, тобто дітям навіть не треба виходити на вулицю. Ми доволі швидко збираємося, коли повітряна тривога, і прямуємо в укриття. Так співпало, що ми тільки місяць як відновили роботу, і якраз зараз почастішали тривоги вдень. Спочатку ми користувалися укриттям будинку, ми там навіть зробили наклейки «Укриття», принесли вогнегасники, аптечки, і все, що для дітей необхідно. Але потім голова ОСББ всі ці речі забрала, і вчора, коли ми спускалися, вже укриття було зачинене».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова ОСББ заявила, що у садочка нібито не укладено договір оренди із будинком, отже користуватися укриттям вони не можуть. Проте Орлова наголошує: укриття перебуває на балансі міської ради, тобто вони можуть вільно ним користуватися. Більшість учнів дитячого садочка також живуть у цьому комплексі, тож Орлова не розуміє, чому голова ОСББ виступила категорично проти того, щоб впустити їх в бомбосховище.

«Вона каже, що ми маємо платити кошти, щоб користуватися цим бомбосховищем, а ми їй пояснюємо, що ми розташовуємося в приміщенні цього будинку абсолютно легально, у нас є ліцензія, у нас є договір оренди, ми сплачуємо податки, сплачуємо збори ОСББ, хоча ми можемо їх не платити, бо ми відокремлені. Ми не користуємося під’їздом, ліфтами, енергетикою, прибиральницями, але ми платимо ці збори, бо розуміємо, що нам треба пройти цей коридор повз ліфт, щоб спуститися в укриття. І вона стоїть, бачить, що стоїть вісім маленьких дітей, і каже: «Я вам не відчиню», – заявила директорка дитсадочка.

Орлова наголошує, що біля зачиненого укриття розгорівся конфлікт. За її словами, у той же день Фоміна сама викликала перевірку, яка побачила зачинене укриття і таки змусила його відкрити.

«Раніше вона приходила і казала, що ми маємо їй 5 тис. євро дати, потім вона була згодна на 3 тис. євро. Просто за те, щоб ми могли нормально існувати та працювати. Потім вона за послуги ОСББ нам виставляла рахунок не 600 грн у місяць, як у всіх, а 2500 грн. Потім кричала перед дітьми нам «Беріть своїх вонючих дітей і валіть на помойку». Вона постійно викликає на нас перевірки, але ми ці всі перевірки нормально проходимо. Але тут, з укриттям, ситуація зовсім інша. Це небезпечно для дітей. Особисті конфлікти – це одне, а от життя і здоров’я дітей, коли тривога лунає – це інше. Я маю в будь-якому випадку спустити дітей протягом двох-трьох хвилин в укриття. При цьому, голови ОСББ з інших секцій цілком адекватні. З п’ятої секції нам пропонували навіть користуватися їхнім укриттям, але це не нормально, що є голова ОСББ, яка через якісь власні інтереси блокує доступ до укриття, яким можуть користуватися всі і безкоштовно», – каже директорка садочка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Орлова наголошує, що вже зв’язалася з адвокатом, який порадив викликати поліцію, написати заяви до міської ради та Житомирської ОВА та надати розголосу цій ситуації. Проте Фоміна нібито почала погрожувати Орловій та її адвокату: як стверджує керівниця садочка, на телефон її адвоката телефонують незнайомі люди та погрожують «розібратись». Юлія Орлова пояснює: на її думку, Оксана Фоміна намагається зачавити супротив адміністрації садочка постійними перевірками. За інформацією Орлової, Фоміна нібито налаштовує мешканців житлового комплексу, у якому розташований садочок, проти адміністрації навчального закладу, щоб направити до них чергову перевірку.

Голова ОСББ Оксана Фоміна звертається до мешканців житлового комплексу із метою виступити проти садочка скріншот переписки наданий «Главкому» Юлією Орловою

На сьогодні заяву розглядають у міській раді. Зазначимо, що за зачинене укриття під час повітряної тривоги передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких дев'ятирічна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

До слова, в одній із приватних шкіл на Київщині трапився скандал: дитина отримала струс мозку через те, що вчителька займалася своїми справами.