Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Який вигляд має Одеса після обстрілу: правоохоронці показали відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Який вигляд має Одеса після обстрілу: правоохоронці показали відео
Окупанти випустили по Одесі близько 20 ракетами різних типів
фото: пресслужба ДСНС

Серед поранених внаслідок атаки  четверо дітей

Міністерство внутрішніх справ показало відео Одеси після обстрілу в ніч на неділю, 23 липня. Кадри оприлюднив міністр Ігор Клименко в Telegram.

«Внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками. 22 осіб травмовані», – розповів він.

За словами глави МВС, серед поранених четверо дітей: 11, 12 років та двоє 17-річних підлітків.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

Зокрема через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури. 

Читайте також:

Теги: міністр Одеса Ігор Клименко відео собор війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«В Україні зараз де-факто президентська форма правління»
Звільнення Ткаченка – тільки початок
Вчора, 08:32
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
В Одесі прогриміли вибухи
20 липня, 03:05
Російський диктатор Володимир Путін
Путін висунув умови для відновлення «зернової угоди»
19 липня, 22:17
Україна повернула більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік – голова британської розвідки
Україна повернула більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік – голова британської розвідки
19 липня, 15:22
Через детонацію евакуюють близько 2000 людей
У Криму досі детонує склад із боєприпасами (відео)
19 липня, 09:19
Фракції «Європейської Солідарності» вдалося внести кілька принципових поправок і скасувати частину дискримінаційних норм
Закон про повернення довоєнних податків. Депутати зробили роз'янення для бізнесу
18 липня, 11:43
Понад 19 тис. українських дітей були примусово депортовані окупаційною владою до Росії
Британія запровадила санкції проти росіян, які причетні до депортації українських дітей
17 липня, 14:55
Російські офіцери скаржаться на дії Шойгу й Герасимова
В армії РФ зростає невдоволення вищим військовим керівництвом – британська розвідка
15 липня, 10:09
На Донбасі за добу сталося понад 35 бойових зіткнень
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36

Новини

Який вигляд має Одеса після обстрілу: правоохоронці показали відео
Який вигляд має Одеса після обстрілу: правоохоронці показали відео
Російська атака на Одесу: Нацполіція повідомила деталі
Російська атака на Одесу: Нацполіція повідомила деталі
Росіяни за благословенням свого патріарха знищили найбільший православний собор Одеси
Росіяни за благословенням свого патріарха знищили найбільший православний собор Одеси
«Південь» повідомив, чим Росія завдала удару по Одесі
«Південь» повідомив, чим Росія завдала удару по Одесі
Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Обстріл Одеси: окупанти влучили в найбільший православний храм міста
Обстріл Одеси: окупанти влучили в найбільший православний храм міста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Україна та Польща. Путін дає нам шанс
63K
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
31K
«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
30K
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
22K
У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ
20K
Що тепер скаже Онуфрій?

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту