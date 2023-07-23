Який вигляд має Одеса після обстрілу: правоохоронці показали відео

Окупанти випустили по Одесі близько 20 ракетами різних типів

Серед поранених внаслідок атаки четверо дітей

Міністерство внутрішніх справ показало відео Одеси після обстрілу в ніч на неділю, 23 липня. Кадри оприлюднив міністр Ігор Клименко в Telegram.

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«Внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками. 22 осіб травмовані», – розповів він.

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За словами глави МВС, серед поранених четверо дітей: 11, 12 років та двоє 17-річних підлітків.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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Зокрема через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури.