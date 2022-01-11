В Одесі матір змусили сплатити майже пів мільйона аліментів

Згідно із законодавством, жінка повинна була щомісяця платити близько 5 тис. грн

В Одесі Органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції примусили жінку сплатити майже 500 тис. грн боргу по аліментах. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Зазначається, що заборгованість стягнута завдяки застосуванню обмежень – арешту майна.

Зокрема, в Першому Малиновському відділі державної виконавчої служби Одеси Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції знаходиться провадження щодо стягнення аліментів з матері на користь дитини.

Згідно із законодавством, жінка повинна була щомісяця платити близько 5 тис. грн (або не менше 50% прожиткового мінімуму) для дитини, починаючи з травня 2010 року і до її повноліття.

За даними пресслужби, виконавче провадження знаходиться в зазначеному відділі з травня 2020 року.

«Задля виконання рішення постановою державного виконавця накладено арешт на майно боржниці... З метою здійснення підприємницької діяльності та розблокування рахунків, вона сплатила заборгованість на суму 450 тис. грн.», – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, у 2022 році відбудуться важливі зміни, що пов'язані зі зміною допомоги на дітей, виплатами на дітей-сиріт, а також при народженні дитини.