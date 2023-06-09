В Одесі на узбережжя винесло російський катер

Тіла окупанта у плавзасобі не було

В Одесі на пляж у Фонтанці винесло ворожий катер. Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

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Також зазначається, що тіла окупанта у плавзасобі не було.

«На берег Фонтанки винесло катер росіянина. Шкода що без тіла», – йдеться у дописі.

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Ймовірно, це український катер, який вкрали окупанти під час окупації Херсонщини.

Раніше повідомлялося, що на узбережжя Одещини течією винесло наслідки техногенної повені на Херсонщині. Вода досягла Одеської затоки, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків, трупи тварин, дерева, російські міни та боєприпаси. Від Одеси до Каховської ГЕС майже 300 км суходолом, проте течія відносить все. Тож попри велику відстань, до узбережжя прибувають навіть меблі та частини будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.