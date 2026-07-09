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В Одесі оголошено день жалоби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Одесі оголошено день жалоби
Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів
фото з відкритих джерел

На будівлях приспущено прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками

Сьогодні, 9 липня, в Одесі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міськраду Одеси.

«Сьогодні в Одесі оголошено день жалоби, в зв’язку з трагедією, яка сталася ввечері 8 липня 2026 року внаслідок ракетної ворожої атаки на місто та призвела до загибелі чотирьох людей», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на будівлях приспущено прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

«Міська влада Одеси вшановує пам’ять загиблих та висловлює щирі співчуття родинам і близьким», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, 8 липня російські терористи вдарили балістичними ракетами по Одесі. Окупанти того дня вбили чотирьох людей. Ще семеро людей отримали поранення.

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Теги: Одеса війна

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