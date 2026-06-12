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Росія скасувала цьогорічний Міжнародний авіасалон

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Росія скасувала цьогорічний Міжнародний авіасалон
Скасування авіасалону відбувається на тлі скорочення інших масових заходів
фото з відкритих джерел

Востаннє авіасалон у звичному форматі відбувся у 2021 році

Російський уряд ухвалив рішення виключити Міжнародний авіаційно-космічний салон із переліку міжнародних виставок на 2026 рік. Захід, який традиційно мав відбутися на аеродромі у підмосковному Жуковському. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Повідомляється, що захід офіційно перенесли на 2027 рік. Разом із ним на цей же термін відклали і виставку «Гідроавіасалон».

Прикметно, що ще у липні 2025 року прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписував розпорядження про гарантоване проведення авіасалону у 2026 та 2027 роках, проте тепер Кремль змушений екстрено згортати масштабні заходи.

Кінець епохи російського авіапрому

Авіасалон проводився кожні два роки, починаючи з 1993 року. Останній повноцінний очний захід відбувся ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну – у 2021 році.

Протягом 2024–2025 років через безпекові ризики виставку проводили виключно в онлайн-форматі, показуючи російські літаки у записаних відеороликах на офіційному сайті. Спроба повернутися до реального формату у 2026 році повністю провалилася.

Чому Кремль згортає масові заходи

Скасування головного авіасалону країни-агресорки є частиною масового скасування публічних подій у РФ через нездатність протиповітряної оборони захистити стратегічні об'єкти від українських безпілотників середньої дальності. Останніми тижнями атаки безпілотників на Московський регіон суттєво посилилися.

Через страх перед українськими ударами у Москві також:

  • Вперше за 23 роки скасували концерт на Красній площі до Дня Росії (12 червня). Святкування поспіхом перенесли на околиці на схід столиці, а список артистів жорстко скоротили.
  • В офіційних коментарях Міноборони РФ пояснило такі заходи «поточною оперативною обстановкою», а в Кремлі прямо визнали наявність «терористичної загрози» з боку України.

«Главком» писав, що у Росії скасували традиційний масштабний концерт на Червоній площі, запланований на 12 червня до Дня Росії. Захід перенесли на тлі посилення ударів українських далекобійних безпілотників.

Нагадаємо, 9 травня на Червоній площі відбувся Парад Перемоги – вперше з 2007 року без військової техніки. Міноборони Росії пояснило таке рішення «поточною оперативною обстановкою ситуацією». Воно тривало лише 45 хвилин і супроводжувалося безпрецедентними заходами безпеки, включаючи повне відключення інтернету та патрулювання центру міста. 

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Теги: авіашоу Москва росія війна

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