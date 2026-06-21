Бензину немає, маршрутки не ходять. Мешканка Криму поскаржилася на ситуацію з пальним

Мешканка міста Армянська описала катастрофічне становище з пальним

У низці регіонів РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, виник дефіцит на заправках – аби задовольняти масштабні потреби російської окупаційної армії, Москва нехтує цивільним населенням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

У перехопленні від воєнних розвідників мешканка міста Армянська описує катастрофічне становище з пальним у тимчасово окупованому Криму. «Та у нас бензину немає. Електрички ходять погано. Вісім годин від Армянська до Сімферополя на електричці. Маршрутки взагалі не ходять. Ну ось це зараз почалося, вже два тижні як. Судячи з усього, на літо ситуація погіршиться», – сказала жінка.

😅«Бензина нет»: ГУР публікує перехоплення розмови, яка показує катастрофічний дефіцит пального в окупованому Криму



У низці регіонів РФ та на тимчасово поневолених українських територіях на заправках зникло пальне. Москва повністю нехтує цивільним населенням, щоб забезпечити… pic.twitter.com/exADpDlCSl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 21, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи чули у Сімферополі, Керчі, Севастополі та інших містах.

Зокрема, Володимир Зеленський підтвердив, що уночі Сили оборони вдарили по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. За словами Зеленського, уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Опісля нічної атаки в окупованому Криму повністю заборонили продаж пального цивільним. «Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на кримських АЗС припинено продаж палива як за готівку та безготівковим розрахунком, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб. Паливо продаватиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Республіки Крим», – йдеться у повідомленні Аксьонова.

Також частина окупованого Криму залишилася без світла через пошкодження в електромережах. У Севастополі введено графік тимчасового відключення електропостачання.