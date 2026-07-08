Окупанти атакували балістикою Одесу: загинуло двоє людей

На місці удару працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби

Надвечір, 8 липня, російські терористи вдарили балістичними ракетами по Одесі. Наслідки повідомляє очільник Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.

«Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. На жаль, дві людини загинули. Співчуття рідним та близьких. Також наразі відомо про двох постраждалих», – написав Лисак.

На місці удару працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби руйнувань.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ворожого балістичного обстрілу Одещини загорілися вантажні й легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу наразі локалізовано.

фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

До слова, 7 липня російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України. Цього разу в Одесі російська ракета знову принесла біль і травми мирним українцям, які просто виконували свою роботу на підприємстві. Як пише «Главком», Головне управління ДСНС України в Одеській області вже показало, як рятувальникам довелось боротись з неконтрольованою пожежею.

Так, за інформацією рятувальників, російська балістична ракета влучила по території виробничого підприємства. Одразу після вибуху на території об'єкта спалахнуло масштабне загоряння: вогонь охопив виробниче обладнання та легкові автомобілі, що були припарковані поруч.