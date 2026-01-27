Головна Одеса Новини
В Одесі під завалами пошкодженого будинку знайдено тіло чоловіка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В Одесі під завалами пошкодженого будинку знайдено тіло чоловіка
Російські терористи вдарили дронами по багатоповерхівках
фото: Сергій Лисак

Рятувальники повідомили, що під завалами пошкоджених будинків можуть перебувати кілька людей

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі під завалами було знайдено тіло чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

За словами чиновника, пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Раніше повідомлялося, що під завалами можуть перебувати три людини.

Нагадаємо, російські терористи масовано атакували Одещину понад 50 ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі. У низці багатоповерхових будинків зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади, вибито вікна.

За даними ДСНС, внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. За іншою адресою сталося руйнування квартири на другому поверсі двоповерхового будинку. Також зруйновано квартири з другого по четвертий поверхи у чотириповерховому житловому будинку. Через влучання у дев’ятиповерхівку виникли пожежі на четвертому та п’ятому поверхах.

Також уранці 27 січня російські загарбники атакували обʼєкт інфраструктури у Львівській області. Після удару фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне.

До слова, головними цілями російських терористів під час нічної атаки були енергетика та критична інфраструктура.

Одеса

