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    В Одесі поліція затримала зловмисника, який побив чоловіка. Під час гонитви пошкоджено поліцейський автомобіль

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    В Одесі поліція затримала зловмисника, який побив чоловіка. Під час гонитви пошкоджено поліцейський автомобіль

    Підозрюваний тікаючи від поліцейських, в’їхав у паркан учбово-виховного закладу

    Завдяки злагодженим діям диспетчерської служби Головного управління, напрямок слідування автомобіля зловмисника був встановлений та поліцейські почали його переслідування.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Встановлено, що вранці зловмисник на тривалий час залишив свій автомобіль у невстановленому місці. Відповідними службами вказане авто було евакуйовано до арештмайданчика.

    З’ясувавши, де знаходиться його автомобіль,  зловмисник прибув на арешмайданчик і ключкою побив  літнього охоронця. Потім він сів у свій автомобіль, протаранив ним ворота установи та поїхав у невідомому напрямку.  Охоронець про подію повідомив до поліції.

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    В Одесі поліція затримала зловмисника, який побив чоловіка. Під час гонитви пошкоджено поліцейський автомобіль
    В Одесі поліція затримала зловмисника, який побив чоловіка. Під час гонитви пошкоджено поліцейський автомобіль
    В Одесі поліція затримала зловмисника, який побив чоловіка. Під час гонитви пошкоджено поліцейський автомобіль

    Тікаючи від поліцейських, правопорушник, знаходячись вже в Київському районі Одеси, в’їхав у паркан учбово-виховного закладу, в якому на той момент перебували вихованці закладу. В наслідок події постраждалих не має.


    В результаті погоні зазнав пошкоджень автомобіль патрульної поліції.

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