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    Новини

    В Одесі призначено повторні вибори мера

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    В Одесі призначено повторні вибори мера

    Міськвиборчком призначив повторне голосування з виборів Одеського міського голови на 15 листопада

    Одеська міська територіальна виборча комісія Одеського району Одеської області ухвалила Постанову про призначення повторного голосування з виборів Одеського міського голови.

    Згідно з Постановою Комісії №301 від 05 листопада 2020 року повторне голосування з виборів Одеського міського голови призначено на 15 листопада 2020 року.

    Постановою Комісії №302 від 05 листопада 2020 року затверджено текст виборчого бюлетеня для повторного голосування з виборів Одеського міського голови.

    У виборчий бюлетень для повторного голосування включені кандидати на посаду Одеського міського голови, які за результатами голосування на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року одержали найбільшу кількість голосів виборців:

    • Скорик Микола Леонідович;
    • Труханов Геннадій Леонідович.
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