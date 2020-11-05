В Одесі призначено повторні вибори мера

Міськвиборчком призначив повторне голосування з виборів Одеського міського голови на 15 листопада

Одеська міська територіальна виборча комісія Одеського району Одеської області ухвалила Постанову про призначення повторного голосування з виборів Одеського міського голови.

Згідно з Постановою Комісії №301 від 05 листопада 2020 року повторне голосування з виборів Одеського міського голови призначено на 15 листопада 2020 року.

Постановою Комісії №302 від 05 листопада 2020 року затверджено текст виборчого бюлетеня для повторного голосування з виборів Одеського міського голови.

У виборчий бюлетень для повторного голосування включені кандидати на посаду Одеського міського голови, які за результатами голосування на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року одержали найбільшу кількість голосів виборців:



Скорик Микола Леонідович;

Труханов Геннадій Леонідович.

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