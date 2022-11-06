В Одесі пролунали вибухи

Подробиці події наразі невідомі

В Одесі у неділю, 6 листопада, увечері пролунала серія вибухів. Повітряна тривога в області не оголошена. Про це повідомляє «Суспільне».

Офіційні джерела поки що не підтверджували інформацію про вибух у місті. Подробиці події також невідомі.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, причиною вибуху, який могли почути жителі Одеси, можливо, була детонація міни у морі.

Нагадаємо, триває 256 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.