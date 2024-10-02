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Росія вдарила «Шахедами» по Сумській області: знеструмлено три громади

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія вдарила «Шахедами» по Сумській області: знеструмлено три громади
На місці проацюють відповідні служби
фото: ДСНС

Росіяни завдали авіаційного удару, застосувавши БпЛА типу «Шахед», по об'єктах критичної інфраструктури Сумської області

 

Ввечері 1 жовтня російські війська завдали авіаційного удару по Шосткинському району Сумської області, застосувавши безпілотники типу «Шахед». Ціллю атаки стали об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє  Сумську ОВА.

Внаслідок атаки знеструмлено три територіальні громади: Шосткинську, Глухівську та Ямпільську. Наразі точна кількість людей, які залишились без електропостачання, невідома, але мова йде про тисячі мешканців.

За інформацією Сумської ОВА, аварійно-рятувальні служби вже розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки. Українські підрозділи протиповітряної оборони продовжують протиповітряні бої, збиваючи ворожі безпілотники.

Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки «Шахедами» у Сумській області близько 22:00. Раніше, близько 21:00, було зафіксовано пуски керованих авіабомб (КАБ) на Сумщині.

Нагадаємо, на Сумщині оголошена примусова евакуація дітей з 90 населених пунктів

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Теги: окупанти обстріл Сумщина

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