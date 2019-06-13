В Одесі ведуть підготовку до реформи медичних закладів вторинної ланки



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Для реалізації медреформи і укладення договору з Нацслужбою здоров'я однопрофільну міську клінічну лікарню №3 приєднали до міської лікарні №5. Відділення на Лідерсовскому бульварі продовжать працювати

на сесії Одеської міської ради прийнято рішення про затвердження передавального акта комісії з реорганізації комунального закладу «Міська клінічна лікарня №3 ім. проф. Л.І. Алейнікової».

Рішення про реорганізацію міської клінічної лікарні №3 шляхом приєднання до міської лікарні №5 було прийнято Одеською міськрадою в січні нинішнього року після попереднього схвалення профільною депутатською комісією з питань охорони здоров'я.

Необхідність реорганізації обумовлена тим, що Міністерство охорони здоров'я України анонсувало у 2020 році реформу медзакладів вторинної ланки, до яких відносяться і міські лікарні Одеси. Нова система фінансування передбачає закупівлю медичних послуг через

Національну службу здоров'я України (НСЗУ) у медзакладів вторинного рівня, які отримуватимуть оплату на підставі кількості наданих медичних послуг.

Міська клінічна лікарня №3 фактично була однопрофільним медзакладом, що спеціалізується на лікуванні серцево-судинних захворювань. Рамкові вимоги до лікарень, які входять до складу госпітального округу, не передбачають функціонування подібних медзакладів.

Об'єднання двох медзакладів дозволить збільшити профільність закладу і надалі укласти договір з НСЗУ й отримувати оплату з держбюджету за кожного пацієнта, що пройшов лікування в стаціонарі.

Реорганізація, у процесі якої стаціонарні відділення на Лідерсовському бульварі включені до складу міської лікарні №5, проводиться з січня поточного року. За цей час обсяг наданої медичної допомоги не зменшився, нарікань на роботу закладу з боку мешканців не надходило. Реорганізація проведена з максимальним збереженням кадрового потенціалу медперсоналу.

Лікарня продовжить працювати щодо надання допомоги кардіологічним хворим у повному обсязі. У стаціонарі на Лідерсовському бульварі функціонують 180 ліжок і 12 ліжок реанімації. Заплановано дооснащення відділення інтенсивної терапії новим медичним обладнанням та поліпшення умов перебування пацієнтів у закладі.

Також на сесії міської ради прийнято рішення про перехід міської лікарні №5 у комунальне некомерційне підприємство. Автономізація шляхом реорганізації закладів охорони здоров'я в повноцінні суб'єкти господарської діяльності є обов'язковим етапом проведеної в Україні медичної реформи. Тільки в статусі комунальних некомерційних підприємств медичні заклади зможуть укласти договори з НСЗУ й отримувати пряме фінансування за надані послуги з державного бюджету.