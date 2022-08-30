Захисники збили ворожий безпілотник на Одещині

Ворог проводив повітряну розвідку

Сьогодні зранку, 30 серпня, на Одещині українські військові збили безпілотник. Він проводив повітряну розвідку, повідомляє оперативне командування «Південь» у Telegram.

«Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря. Силами протиповітряної оборони ворожий «шпигун» був знищений», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні зранку в Одесі пролунали вибухи. Проте, у місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Нагадаємо, протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47550 військовослужбовців.