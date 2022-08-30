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Захисники збили ворожий безпілотник на Одещині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники збили ворожий безпілотник на Одещині
Силами протиповітряної оборони ворожий «шпигун» був знищений
фото ілюстративне

Ворог проводив повітряну розвідку

Сьогодні зранку, 30 серпня, на Одещині українські військові збили безпілотник. Він проводив повітряну розвідку, повідомляє оперативне командування «Південь» у Telegram.

«Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря. Силами протиповітряної оборони ворожий «шпигун» був знищений», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні зранку в Одесі пролунали вибухи. Проте, у місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Нагадаємо, протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47550 військовослужбовців.

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