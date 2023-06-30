Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Підрив Каховської ГЕС: в Абхазії до берега пляжу прибило трупи свиней

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: в Абхазії до берега пляжу прибило трупи свиней
Мертві тушки свійських тварин та багато сміття несе до берега швидким потоком
фото: скріншот з відео

За словами очевидців, туристи помітили вже два трупи свиней

На чорноморське узбережжя в Сухумі в Абхазії хвилі принесли туші мертвих свиней до багатолюдного пляжу. Відповідні кадри з'явилися у соціальних мережах.

На відео помітно мертві тушки свійських тварин, а також багато сміття, що несе до берега швидким потоком. За словами очевидців, туристи помітили вже два трупи свиней.

«Через підірвану росіянами Каховську ГЕС на берег у Сухумі викинуло мертвих домашніх тварин... На чорноморське узбережжя чекає катастрофа», – пише один з місцевих пабліків.

Абхазія та, зокрема, місто Сухумі розташоване на узбережжі Чорного моря. У 2008 році Росія окупувала цей регіон Грузії.

Нагадаємо, щоб приховати реальну кількість жертв підриву Каховської ГЕС російські терористи почали ховати загиблих в братських могилах.

Зазначається, що через спалах вірусних хвороб росіяни були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Раніше стало відомо, що до Києва приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг.

До слова, постраждалі від підтоплення внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції почали отримувати фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН.

Теги: свині Абхазія Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затоплення після підриву ГЕС
Підрив Каховської ГЕС. Мінагрополітики повідомило, як це вплине на сільське господарство
13 червня, 11:10
За чотири дні водосховище може спорожніти
Ексзаступник міністра довкілля розповів, хто у зоні ризику через підрив Каховської ГЕС
6 червня, 20:12
Вашингтон поки офіційно не коментував підрив Каховської ГЕС
США мають докази причетності РФ до підриву Каховської дамби – NBC
6 червня, 20:26
Каховська ГЕС до катастрофи, яку спричинили російські терористи
Що відомо про Каховську ГЕС, яке вона мала значення й які наслідки підриву можливі
6 червня, 11:07
Українська влада організувала евакуацію із контрольованої території Херсонщини
Катастрофа на Каховській ГЕС: Уряд звернувся до міжнародних організацій
7 червня, 20:34
Стадіон «Енергія» у Новій Каховці
У Новій Каховці пішов під воду стадіон: фото до та після
6 червня, 14:54
Володимир Зеленський з робочим візитом у Херсоні
Зеленський показав підтоплений Херсон (відео)
8 червня, 11:38
Тимчасово окупована Нова Каховка після підриву Каховської ГЕС
Підрив Каховської дамби. ВООЗ запросила у Росії доступ на окуповану територію
20 червня, 10:14
У Херсонській області продовжують відкачувати воду з затоплених приміщень
Трагедія на Херсонщині: яка наразі ситуація у затопленій області
25 червня, 12:23

Соціум

Підрив Каховської ГЕС: в Абхазії до берега пляжу прибило трупи свиней
Підрив Каховської ГЕС: в Абхазії до берега пляжу прибило трупи свиней
Суровікіна відпустили після допиту – ЗМІ
Суровікіна відпустили після допиту – ЗМІ
«Вагнер» досі вербує найманців попри невдалий заколот – ВВС
«Вагнер» досі вербує найманців попри невдалий заколот – ВВС
У Росії почалася нова війна – розвідка
У Росії почалася нова війна – розвідка
Путін намалював дивний портрет (фото)
Путін намалював дивний портрет (фото)
Російські лікарні примусово лікуватимуть гомосексуалів
Російські лікарні примусово лікуватимуть гомосексуалів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
37K
Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
30K
Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
18K
Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову
13K
Скандал на Прикарпатті: подружжя ледь не загинуло в готелі, адміністрація спростовує
7605
Чубаров розповів, як Крим виживає без дніпровської води

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту