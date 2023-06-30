Підрив Каховської ГЕС: в Абхазії до берега пляжу прибило трупи свиней

Мертві тушки свійських тварин та багато сміття несе до берега швидким потоком

За словами очевидців, туристи помітили вже два трупи свиней

На чорноморське узбережжя в Сухумі в Абхазії хвилі принесли туші мертвих свиней до багатолюдного пляжу. Відповідні кадри з'явилися у соціальних мережах.

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На відео помітно мертві тушки свійських тварин, а також багато сміття, що несе до берега швидким потоком. За словами очевидців, туристи помітили вже два трупи свиней.

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«Через підірвану росіянами Каховську ГЕС на берег у Сухумі викинуло мертвих домашніх тварин... На чорноморське узбережжя чекає катастрофа», – пише один з місцевих пабліків.

Абхазія та, зокрема, місто Сухумі розташоване на узбережжі Чорного моря. У 2008 році Росія окупувала цей регіон Грузії.

Нагадаємо, щоб приховати реальну кількість жертв підриву Каховської ГЕС російські терористи почали ховати загиблих в братських могилах.

Зазначається, що через спалах вірусних хвороб росіяни були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

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Раніше стало відомо, що до Києва приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг.

До слова, постраждалі від підтоплення внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції почали отримувати фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН.