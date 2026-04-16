Затримано таксиста-агента ФСБ, який коригував обстріли Одеси під час поїздок з клієнтами

Чоловік діяв під прикриттям виконання замовлень із перевезення пасажирів по обласному центру та його околиць

Фігурант потрапив до уваги ФСБ ще наприкінці 2025 року, коли шукав в інтернеті пропозиції «легкого заробітку»

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агента ФСБ. Ним виявився завербований ворогом місцевий таксист, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по місту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами провадження, фігурант відстежував локації Сил оборони та місцевих електропідстанцій, по яких окупанти готували нову серію повітряних ударів. Встановлено, що він діяв під прикриттям виконання замовлень із перевезення пасажирів по обласному центру та його околиць.

«Задокументовано, як прямуючи до клієнтів або повертаючись після виконання замовлень, агент фотографував периметри потенційних «цілей» та позначав їхні геолокації на гугл-картках. Для фотофіксації та роботи з картографічними програмами зловмисник використовував смартфон та планшет. У подальшому фігурант узагальнював на них агентурні звіти для ФСБ», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено гаджети та сім-карти, на яких він зберігав розвіддані та через які використовував анонімний чат у месенджері для контактів з куратором від російської спецслужби.

За даними слідства, фігурант потрапив до уваги ФСБ ще наприкінці 2025 року, коли шукав в інтернеті пропозиції «легкого заробітку». В обмін на обіцянку «швидкого підробітку», агент приступив до підготовки координат для нових обстрілів Одеси.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині інформаторку російських спецслужб. Нею виявилась заступниця директора місцевої школи, яка коригувала ракетно-дронові атаки окупантів по Краматорську.