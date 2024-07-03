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На Київщині викрито посадовця на завданні збитків держбюджету на понад 93 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Київщині викрито посадовця на завданні збитків держбюджету на понад 93 млн грн
Посадовцю загрожує до п'яти років позбавлення волі
фото: esbu.gov.ua/Бюро економічної безпеки

Фігурант мав спрямувати «військове» ПДФО до державного бюджету на потреби оборони

 

Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили керівника фінансового відділу однієї з територіальних громад на Білоцерківщині, який через неналежне виконання своїх службових обов'язків завдав понад 93 млн грн збитків державному бюджету. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що на рахунках сільської ради було акумульовано понад 93 млн грн «військового» ПДФО, які відповідно до чинного законодавства, повинні спрямовуватись до державного бюджету на потреби оборони, зокрема, для Міністерства оборони України на закупівлю артилерійських систем та Держспецзв'язку на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки. 

Перерахування коштів з відповідного місцевого бюджету до державного було здійснено шляхом залучення кредиту з єдиного казначейського рахунку. Керівник фінвідділу сільської ради знав про необхідність здійснення погашення кредиту, однак не вжив заходів та не видав відповідного розпорядження.

«Надалі, всупереч закону, згадані кошти було перераховано на погашення інших видатків громади. Зокрема, на придбання комплексу нежитлових будівель та споруд заводу на Київщині, діяльність якого була припинена ще у 2010 році. Також, частину коштів фігурант направив на депозитні рахунки підпорядкованих підприємств житлово-комунальної сфери. Розмір завданих матеріальних збитків державному бюджету перевищив 93 млн грн, що також підтверджується висновком судово-економічної експертизи», – йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування детективи БЕБ спільно з оперативниками кіберполіції НПУ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Гроші перераховано для потреб Міністерству оборони України, а також Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Керівникові фінансового відділу було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), а обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, Служба безпеки ліквідувала корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні Мін’юсту, яке є головним органом із державної правової політики у семи областях на заході України.

Як повідомлялося, керівник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської ради Олександр Возний отримав підозру. За даними слідства, цього разу чиновник завдав бюджету столиці шкоди на 2,8 млн грн.

Теги: корупція в Україні Київщина чиновник Бюро економічної безпеки України

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