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Підлеглий Кличка підтвердив: його син «допомагав» вивозити сиріт за кордон і не повернувся в Україну

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Підлеглий Кличка підтвердив: його син «допомагав» вивозити сиріт за кордон і не повернувся в Україну
Валерій Танцюра наголосив, що не всі супроводжувачі повернулися, але вони звільнилися зі свої посад
фото: скриншот відео

Чиновник КМДА: деякі супроводжувачі не повернулися до України з Німеччини, але «це їх право»

Начальник Служби у справах дітей та сім'ї КМДА Валерій Танцюра підтвердив, що його син у 2022 році допомагав з евакуцією дітей-сиріт і зараз перебуває у Німеччині. Також із-за кордону не повернулося ще декілька чоловіків, які супроводжували дітей. Про це стало відомо із засідання Київської ради.

Під час виступу Танцюри депутати попросили його надати коментар стосовно інформації, яку поширив омбудсмен Дмитро Лубінець. Нібито київські посадовці відправляли своїх близьких родичів за кордон як супроводжувачів дітей-сиріт, однак таким чином чоловіки тікали за кордон.

Спершу Валерій Танцюра повторив інформацію, яку сьогодні надав пресцентр Служби у справах дітей та сім’ї КМДА. Що у лютому 2022 року місцева влада без підтримки жодного посадовця центрального рівня провела переговори з урядом Німеччини та знайшла можливість для евакуації дітей до міста Вупперталь землі Північний Рейн – Вестфалія.

У складі евакуаційної групи з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Києва виїхали в Німеччину 67 дітей, наразі продовжують перебувати в евакуації 30. Решта дітей влаштовані «в сімейні форми виховання», заявляли у Службі у справах дітей та сім’ї КМДА.

Проте депутат Андрій Вітренко від «Слуги народу» наголосив, що «ми не знаємо, де зараз перебувають 13 дітей та 20 людей, які виїхали з нашої країни», а також запитав із посиланням на інформацію ЗМІ: «...одна з людей – близький родич начальника служби у справах сім'ї та молоді. Це правда, що ваш близький родич супроводжував дітей і не повернувся?»

Валерій Танцюра зауважив, що на момент виїзду з країни у них залишилося небагато штатних працівників. За його словами, під час супроводу повинно було бути не менше 40 людей, але вони знайшли менше 20, тож і шукали ще «підмогу». До того ж, інформував очільник Служби, у складі групи були важкі підлітки від 15-17 років, з якими жінки нібито не могли впоратися, і їм були потрібні чоловіки. 

«Так, мій син, якому щойно виповнилося 18 років, знав особисто директора, який був його вихователем. Син займався волонтерською роботою і готувався до оздоровчої кампанії як вожатий, тому він працював у тому центрі і директор йому запропонував супроводжувати дітей. Так, зараз він навчається в педагогічному коледжі в Німеччині», – заявив Танцюра.

Чиновник наголосив, що не всі супроводжувачі повернулися, але вони звільнилися зі свої посад. Коли велику групу дітей перемістили в інші малі групи в Німеччині, як стверджує Танцюра, «працівники в Німеччині стали не потрібні».

«Їм немає за що проживати в Німеччині, але вони приймають самі рішення, яким чином бути далі. Хто хотів залишитися, хтось звільнився і залишився це їх право», – заявив чиновник.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що київські посадовці відправляли своїх близьких родичів за кордон, як супроводжувачів для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. Однак таким чином чоловіки тікали за кордон. За словами Лубінця, після того, як чоловіки опинилися за межами країни, всі вони звільнилися зі своїх посад. 

Однак Служба у справах дітей та сім’ї КМДА заявила, що інформація про відправлення київськими посадовцями своїх близьких родичів за кордон, як супроводжувачів для дітей-сиріт ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами. 

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Теги: депутат місцева влада партії документи чиновник кордон влада переговори

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