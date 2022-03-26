Як уникнути проблем із легалізацією за кордоном: роз’яснення прикордонників
Проблеми найчастіше пов'язані з відсутністю в паспортах міток, що свідчать про перетин кордону
Держприкордонслужба означила причини проблем із легалізацією за кордоном, які виникають в українських біженців. За словами прикордонників проблеми виникають через неможливість підтвердження перетину кордону. Про це повідомляє прессцентр Держприкордонслужби.
У Держприкордонслужбі розповіли що все більше українців стикаються з проблемою легалізації за кордоном. За словами прикордонників проблеми пов'язані з відсутністю в паспортах міток, що свідчать про перетин кордону.
«У зв'язку з даною ситуацією рекомендуємо громадянам України, які планують шукати тимчасовий притулок за кордоном, у пунктах пропуску звертатися до співробітників Держприкордонслужби з питань видачі відповідних відміток», – йдеться у заяві.
Так само у відомстві додали, що згідно із законодавством видача відміток про перетин кордону не є обов'язковою.
Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, кількість українців, які втікають за кордон через війну Росії, становить 3 556 924 млн осіб.
Раніше Подоляк розповів, скільки українців залишило свої домівки через війну. Від російсько-української війни у країни Європи виїхало більше 3 млн. українців.
Війна вигнала з дому приблизно 10 млн українців.
За даними ООН, новий етап війни з РФ змусив майже четверту частину населення України залишити свої будинки.
До слова, Чехія більше не може приймати біженців із України.
Також посол Ізраїлю пояснив, чому його країна не пускає українців.