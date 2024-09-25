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Як Одеса готується до опалювального сезону: відповідь влади

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Як Одеса готується до опалювального сезону: відповідь влади
Опалення вмикатимуть коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль
ілюстративне фото: Depositphotos

У новому опалювальному сезоні значний акцент буде зроблено на забезпеченні джерелами резервного живлення, як і минулого року

Заступник Одеського міського голови Ганна Позднякова та директор Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк провели нараду щодо підготовки міста до опалювального сезону 2024-2025 років.

У засіданні взяли участь: керівники комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту міського господарства, представники Департаменту освіти та науки, Департаменту праці та соціальної політики, Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, районних адміністрацій, АТ «Одеська ТЕЦ», АТ «Одесагаз» і Філії «Інфоксводоканалу».  

Як зазначила Ганна Позднякова, у новому опалювальному сезоні значний акцент буде зроблено на забезпеченні джерелами резервного живлення, як і минулого року.

Відтепер такі наради стануть щотижневими.  

У Департаменті міського господарства також нагадали, що рішення про старт опалювального сезону прийматиметься з урахуванням середньодобової температури повітря, а саме коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль. 

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Теги: Одеса опалювальний сезон

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