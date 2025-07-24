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Одеса: який вигляд має «Привоз» після масованої атаки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Одеса: який вигляд має «Привоз» після масованої атаки (фото)
Унаслідок російської атаки постраждав ринок «Привоз»
фото: dumskaya.net

На «Привозі» зруйновано історичні будівлі фруктового павільйону

Легендарний одеський ринок «Привоз» сильно постраждав від нічної атаки окупантів. Там горіли торгові павільйони, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Думська».

За даними видання, зруйновано історичні будівлі фруктового павільйону, уламки дронів лежать серед торгових рядів. Люди рятують уцілілий товар.

Одеса: який вигляд має «Привоз» після масованої атаки (фото) фото 1

ДСНС додала, що на території ринку «Привоз» рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.

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фото: Думська

Нагадаємо, у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Також внаслідок російського удару виникла пожежа на легендарному одеському ринку «Привоз». Ринок «Привоз» є візитівкою Одеси. На кадрах видно, як полум'я охопило будівлю та павільйони. Масштаби руйнувань наразі оцінюються. «Главком» розпізнав по відео, що пожежа вирує на вході до павільйону «Фруктовий пасаж».

Зокрема, зруйнована житлова дев'ятиповерхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з п'ятого по восьмий поверхи, горіли оселі на п'ятому та шостому поверхах одного з підʼїздів.

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Теги: Одеса війна

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