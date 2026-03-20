Одещина: РФ пошкодила судна під прапорами Палау та Барбадосу, є постраждалі

Уночі російська терористична армія атакувала Одещину. Унаслідок удару пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.

Зазначається, що постраждали двоє людей, їм надана медична допомога.

Кулеба зауважив, що на момент удару судна перебували біля причалів і були завантажені зерном. Попри це, судна залишаються на плаву. Також пошкоджено адміністративні будівлі.

«На території виникла пожежа, займання оперативно локалізували рятувальники. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків. Це черговий воєнний злочин росії проти світової продовольчої безпеки!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 20 березня російська терористична армія атакувала Запорізький район. Унаслідок цього загинула 30-річна жінка.

Також у ніч на 20 березня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Влучання зафіксовано у Шевченківському районі міста. Мер уточнив, що удар стався поблизу навчального закладу.