Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Одещина: РФ пошкодила судна під прапорами Палау та Барбадосу, є постраждалі

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків
колаж: glavcom.ua

Попри удар, судна залишаються на плаву

Уночі російська терористична армія атакувала Одещину. Унаслідок удару пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.

Зазначається, що постраждали двоє людей, їм надана медична допомога.

фото: Олексій Кулеба/Telegram

Кулеба зауважив, що на момент удару судна перебували біля причалів і були завантажені зерном. Попри це, судна залишаються на плаву. Також пошкоджено адміністративні будівлі.

«На території виникла пожежа, займання оперативно локалізували рятувальники. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків. Це черговий воєнний злочин росії проти світової продовольчої безпеки!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 20 березня російська терористична армія атакувала Запорізький район. Унаслідок цього загинула 30-річна жінка. 

Також у ніч на 20 березня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Влучання зафіксовано у Шевченківському районі міста. Мер уточнив, що удар стався поблизу навчального закладу.

Теги: Одещина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Фото

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua