Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації
Міську військову адміністрацію було утворено після відповідної петиції та позбавлення громадянства мера Одеса
Одеську міську військову адміністрацію очолить Сергій Лисак

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №789/2025.

Глава держави постановив утворити Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області. Президент України призначив її очільником Сергія Лисака, колишнього голову Дніпропетровської ОВА. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

«Генеральному штабу Збройних сил України, Одеській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті першого цього указу», – йдеться в документі.

Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації фото 1

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про створення в Одесі міської військової адміністрації. Він надіслав листи головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу з проханням перевірити наведену в петиції інформацію й ужити заходів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

Після позбавлення Труханова українського громадянства під мерією зібралися протестувальники. Вони вимагали його усунення та створення у місті військової адміністрації.

Теги: Одеса Олег Лисак Володимир Зеленський

