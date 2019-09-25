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    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон

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    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон

    Новий стадіон було відкрито у гімназії №6

    24 вересня 2019 року, урочисте відкриття стадіону в Одеському навчально-виховному комплексі «Гармонія» на вул. Олександра Невського ознаменувалось великим спортивним святом.

    Для учнів одного з найбільших навчальних закладів у місті на пришкільній території були побудовані баскетбольний та волейбольний майданчики, зона ворк-ауту, велике огороджене футбольне поле з біговими доріжками по периметру, а також мініполе для занять футболом. Для можливості занять спортом до пізнього вечора облаштовано систему зовнішнього освітлення, а також упорядковані майданчики для відпочинку.

    «За п'ять років в Одесі відкрито 56 нових пришкільних стадіонів. Наше завдання - створити багатофункціональні спортивні простори біля кожної одеської школи для всебічного розвитку наших дітей», - сказав на відкритті стадіону мер Одеси Геннадій Труханов.

    На сьогодні також завершуються роботи з облаштування нових спортивних майданчиків у школах №5 на вул. Балківській; школі №32 на вул. Космонавтів; школі №111 - на пл. Молоді.

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    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон
    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон
    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон
    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон
    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон
    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон
    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон
    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон
    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон
    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон
    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон
    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон
    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон
    В Одесі відкрили новий шкільний стадіон

    Триває капітальний ремонт спортмайданчиків у школі №71 на вул. Паустовського і в гімназії №7 на вул. Ростовській.
    Найближчим часом буде розпочато ремонт стадіону і впорядкування території в школі №106 у Дачному провулку.
    Також у перспективних планах - облаштування спортивної інфраструктури в школах: №28 - на вул. Ак. Філатова; №78 - на Люстдорфській дорозі; №80 на Ільфа і Петрова; №12 на вул. Марсельській; №44 на вул. Героїв оборони Одеси.

    НВК «Гармонія» «Загальноосвітня школа-гімназія № 6» - один з найбільших навчальних закладів. Тут у дві зміни навчаються понад 2000 учнів. Ще рік тому на пришкільній території і в мікрорайоні загалом не було повноцінної бази, де можна було б займатися фізкультурою і спортом.
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