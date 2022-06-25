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    Події в Україні

    Над Хмельниччиною збито дві ворожі ракети, куди полетіли уламки (відео)

    Сили ППО збили ракети окупантів - Над Хмельниччиною збито дві ворожі ракети, куди полетіли уламки (відео)
    Сили ППО збили ракети окупантів
    фото з відкритих джерел

    У Хмельницькому районі пошкоджено вікна та двері декількох житлових будинків

    Над Хмельниччиною сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Уламки однієї з них впали у лісі в Кам’янець-Подільському районі, іншої – в сільському саду однієї з територіальних громад Хмельницького району.

    Загиблих чи поранених немає. У Хмельницькому районі пошкоджено вікна та двері декількох житлових будинків.

    Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти випустили по території України близько 40 ракет.

    Російські загарбники вночі 25 червня здійснили масштабну ракетну атаку по Житомирщині. Усього було випущено 24 ракети.

    Відомо, що минула ніч по всій Україні була неспокійною. О 3:20 на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Було, ймовірно, збито ракету на Київщині, а також зафіксовано приліт по селищу Десна Чернігівської області.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Над Хмельниччиною збито дві ворожі ракети, куди полетіли уламки (відео)