Мазут з російських танкерів досягнув Одещини: екологи бʼють на сполох

Мазут з танкерів «Волгонефть-239» та «Волгонефть-212» дістався північно-західного шельфу України

Понад 650 км подолав залишковий мазут з танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», затонулих у Керченській протоці 15 грудня 2024 року, перш ніж його згустки досягли берегів Національного природного парку «Тузловські лимани». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на громадську організацію «Зелений лист».

24 червня 2025 року науковий відділ парку провів повноцінне польове обстеження піщаного пересипу – на відрізку від 26-го до другого кілометра. Виявлене мазутне забруднення вразило масштабом: на відстані від 13-го до 19-го кілометра воно було майже суцільним, із рівномірно розподіленими згустками щільної темної речовини.

За результатами аналізу, це важкі деградовані фракції мазуту – типові для багатомісячного перебування у воді. Частина згустків містила домішки водоростей і піску, інші – були щільними однорідними утвореннями з глянцевою поверхнею і характерним запахом асфальтенів. Поруч було виявлено медичні маски, схожі з тими, що використовувалися під час ліквідації мазутних забруднень у районі Анапи.

Екологи зазначають, що Міністерство охорони довкілля України продовжує спиратися на застарілу модель розповсюдження забруднень, яка не враховує осідання важких фракцій на дно та їх подальше переміщення. «На практиці ж саме важкі фракції найбільш токсичні для екосистеми: вони прилипають до піску, накопичуються, потрапляють у донну фауну. Забруднення зафіксовано в зоні гніздування десятків видів птахів, розмноження ракоподібних, молюсків, риб. Це не просто «екологічний сигнал», це речовий доказ міжнародного злочину», – підкреслюють експерти.

Медична маска, яку знайдено серед згустків мазуту фото: «Зелений лист»

Екологи закликають українську владу переглянути підхід до реагування на морські катастрофи, створити ефективну систему моніторингу та не ігнорувати польові дані фахівців.

На дні Чорного моря, як і раніше, залишається носова частина танкера «Волгонефть-239», а також носова і кормова частини танкера «Волгонефть-212», який зазнав аварії. Підняти уламки танкерів, які залишаються на дні, планували до червня, проте в середині квітня віцепрем'єр Росії Віталій Савельєв оголосив, що судна разом із майже 4 тисячами тонн мазуту, які залишилися в трюмах, накриють саркофагами, а потім відкачають паливо через спеціальні люки.

Нагадаємо, що 15 грудня минулого року в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря. Відомо, що нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя РФ в районі м. Анапа.

Раніше повідомлялось, що фахівці Державної екологічної інспекції провели дослідження узбережжя Чорного моря на Одещині, де було виявлено забруднення, схоже на мазут. Вони відібрали зразки морської води та ґрунту із забрудненої зони для проведення лабораторних досліджень.