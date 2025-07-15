Керівницю поштового відділення на Одещині звинувачують у привласненні майже 195 тис. грн бюджетних коштів

Пенсіонерам, які очікували на державну допомогу, підозрювана повідомляла, що гроші для них ще не перерахував Пенсійний фонд.

Фігурантка заволоділа грошима, які виділялися державою для підтримки малозабезпечених громадян. Загальна сума збитку склала майже 195 тисяч гривень. Посадовиця звільнена. За скоєне їй загрожує позбавлення волі. По допомогу до поліції звернулися жителі Болградського району, які чекали на субсидію від держави і дізналися, що «отримали» її лише на паперах. Про це інформує «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«Розпочавши досудове розслідування, слідчі встановили, що начальниця одного з місцевих поштових відділень отримувала державну грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг і придбання пічного побутового палива та скрапленого газу, призначену для малозабезпечених пенсіонерів, яку їм не виплачувала. Жінка підробляла в офіційних документах підписи громадян про нібито отримання належних їм грошей, які насправді залишала собі. Керівництву ж звітувала, що кошти вона виплатила, а на підтвердження своїх слів долучала підроблені звітні відомості», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Також в поліції додали, що пенсіонерам, які очікували на державну допомогу, фігурантка повідомляла, що гроші для них ще не перерахував Пенсійний фонд. Ошукані люди, не дочекавшись субсидій почали дзвонити до державного органу, а там їх завірили, що гроші не лише перераховані, а й вже отримані ними, і відомості з їхніми підписами у наявності.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що у такий спосіб зловмисниця впродовж чотирьох місяців заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 194 912 грн гривень, які призначалися для 31-го малозабезпеченого пенсіонера. Гроші вона витратила на власні потреби.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали слідчі, фігурантці висунули обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, та у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Ці злочини кваліфікуються за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. За їх скоєння правопорушниці загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. Підтримуватиме обвинувачення в суді Болградська окружна прокуратура», , – зазначили в поліції.

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