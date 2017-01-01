Міхо, який живе на даху. В мережі продовжують жартувати з пригод Саакашвілі

Саакашвілі порівнюють з казковим персонажем Карлсоном

Вже декілька днів поспіль Михайло Саакашвілі є головним герой жартів та фотожаб в українському сегменті Інтернету. Користувачі, зокрема, порівнюють його з казковим персонажем Карлсоном, а також не залишили без уваги втечу опального політики від СБУ. [GALLERY_BLOCK] Варто зазначити, що більшість наведених вище фотожаб навряд можна назвати



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Саакашвілі порівнюють з казковим персонажем Карлсоном

Вже декілька днів поспіль Михайло Саакашвілі є головним герой жартів та фотожаб в українському сегменті Інтернету.

Користувачі, зокрема, порівнюють його з казковим персонажем Карлсоном, а також не залишили без уваги втечу опального політики від СБУ.

Варто зазначити, що більшість наведених вище фотожаб навряд можна назвати такими, які позитивно змальовують діяльність Саакашвілі. Однак, його пригоди ще далекі до свого завершення. Отже, на нас може очікувати новий креатив від мережевих жартівників.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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