Як в соцмережах жартують з ліквідації ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка. Добірка фотожаб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автори фотожаб жартують з обіцянок Захарченка дійти до Лондона та його попереднього місця роботи

31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Ця подія не могла залишитись осторонь уваги мережевих жартівників, якій присвятили їй багато робіт. На деяких з них ліквідація ватажка донецьких терористів ставиться в один ряд зі смертю російського співака Йосипа Кобзона, який також активно підтримував проросійських бойовиків Донбасу.

Окрім того, автори фотожаб жартують з обіцянок Захарченка дійти до Лондона та його попереднього місця роботи. Як відомо, очільник донецьких бойовиків довгий час торгував оптом і в роздріб курчатами.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи».

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Вже відомо, що ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко загинув внаслідок підриву бомби, встановленої в освітлювальному приладі.

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.