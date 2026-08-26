Україна закликала оркестр США скасувати концерт скрипаля з РФ

Вадим Рєпін — російський скрипаль, який не засудив російське вторгнення в Україну та продовжує брати участь у культурних проєктах, пов’язаних із Кремлем

Оркестр уже відмовлявся від виступу Вадима Рєпіна у 2022 році, однак тепер російського музиканта знову повернули до програми

Посольство України у США закликало Симфонічний оркестр Аннаполіса скасувати заплановані на осінь виступи російського скрипаля Вадима Рєпіна через його зв'язки з культурними ініціативами, які підтримує російська держава. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на посольство України у США.

Концерти під назвою «Сили природи» за участю Рєпіна заплановані на 6 та 7 листопада у Maryland Hall. В офіційній програмі Симфонічного оркестру Аннаполіса російський скрипаль заявлений як запрошений музикант, який має виконати Скрипковий концерт №1 Дмитра Шостаковича.

Українські дипломати наголосили на зв'язках музиканта з культурними проєктами, які підтримуються російською державою. «Рішення запросити пана Рєпіна викликає серйозне занепокоєння з огляду на його задокументовану участь у культурних ініціативах, підтримуваних російською державою та пов'язаних з нею», – заявили у посольстві.

Дипломати нагадали, що Рєпін виступав на концерті, організованому Фондом Кремля для вшанування «великих захисників» Росії.

Крім того, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Фонд розвитку мистецтв Рєпіна отримував значне фінансування від російського Президентського фонду культурних ініціатив.

Українська сторона закликала Симфонічний оркестр Аннаполіса переглянути рішення про участь російського музиканта у листопадових концертах.

При цьому дипломати нагадали оркестру про його власне рішення, ухвалене після початку повномасштабної війни. У 2022 році Симфонічний оркестр Аннаполіса вже вилучив Рєпіна зі своєї концертної програми. Його виступ тоді замінили музичним вшануванням України.

«Ми сподіваємося, що Симфонічний оркестр Аннаполіса уважно розгляне ці занепокоєння та підтвердить солідарність з Україною, яку він продемонстрував у 2022 році, коли вилучив пана Рєпіна зі своєї програми та замінив його виступ музичним вшануванням України», – наголосили в посольстві.

Це не перша спроба домогтися скасування запланованих концертів Рєпіна у Меріленді. Ще у червні активісти у США створили петицію із закликом відмовитися від виступів російського музиканта 6 та 7 листопада.

Українські дипломати також зазначили, що низка культурних установ в інших країнах уже переглянула співпрацю з російським скрипалем. Серед них – Філармонічний оркестр Мангайма у Німеччині, Угорський національний філармонічний оркестр та Симфонічний оркестр Палм-Біч у Флориді. Останній у березні скасував запланований виступ Рєпіна.

Також у Будапешті після зусиль українського посольства скасували виступ Рєпіна на відкритті концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини.

Нагадаємо, Україна також працює над обмеженням присутності російських виконавців на музичних стримінгових платформах. Apple Music, Spotify, YouTube Music та інші сервіси мають блокувати російську музику відповідно до санкційних рішень Ради національної безпеки і оборони України.